O Papa falou sobre a guerra na Ucrânia logo na sua primeira intervenção no Centro Cultural de Belém, ontem, na Universidade Católica, acrescentou ao texto que levava escrito uma frase sobre estarmos a viver uma espécie de “terceira guerra mundial” e sabemos como o tema da Paz é constante na pregação da Igreja. Acontece que, por coincidência, estas Jornadas da Juventude terminam a 6 de Agosto, e a 6 de Agosto recorda-se sempre a primeira bomba atómica que caiu sobre Hiroshima – a 6 de Agosto de 1945, há 78 anos portanto. Isto quando um dos grandes filmes deste verão é “Oppenheimer”, um filme sobre o homem que dirigiu o projecto de construir a bomba. Por tudo isso, no último contra-corrente desta semana, queremos partir da mensagem do Papa para discutirmos os dilemas morais da guerra. José Manuel, não estás a forçar a nota?

