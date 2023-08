Siga aqui o liveblog da Jornada Mundial da Juventude.

As religiões do mundo têm-se sentido acolhidas na Jornada Mundial da Juventude Lisboa (JMJ), disse esta sexta-feira o diretor-geral do Centro Internacional de Diálogo Interrreligioso e Intercultural (KAICIID), após o encontro com o Papa. O líder da Igreja Católica recebeu representantes de várias confissões religiosas na nunciatura apostólica, antes do almoço com os dez jovens, naquele que é já o seu terceiro em Lisboa.

“As várias religiões representadas no KAICIID sentem-se parte desta grande festa de diálogo e da juventude mundial”, afirmou António Almeida-Ribeiro, à saída da Nunciatura Apostólica (embaixada do Vaticano em Lisboa) onde decorreu o encontro com o líder da Igreja Católica, que está em Portugal para participar na JMJ.

O antigo embaixador de Portugal junto da Santa Sé afirmou que durante o encontro, o Papa Francisco “apelou ao diálogo interrreligioso e considerou-o a única forma de chegar à paz, e ao entendimento entre as pessoas e as várias religiões”.

“O Papa Francisco tem sido um grande defensor do diálogo entre religiões. A audiência que nos concedeu foi, sem dúvida, o reflexo da importância do diálogo interreligioso para este Papa, a Igreja Católica e para a JMJ”, disse.

José Vera Jardim, presidente da Comissão da Liberdade Religiosa, histórico socialista e antigo ministro da Justiça, descreveu o Papa Francisco como “muito simpático”, destacando a sua capacidade em transmitir ideias profundas de forma simples.

“Foi muito simpático, as palavras dele foram bastante, sendo simples, profundas, que acho que é uma característica deste Papa: tem uma linguagem simples, mas se, lermos, neste caso, ouvirmos com atenção há muita profundidade naquilo que diz”, afirmou à margem do encontro, à RTP3.

“A Igreja Católica trouxe a Portugal um evento extraordinário, não há nenhuma outra igreja que pudesse fazer isto”, continuou, quando questionado sobre a participação do Estado na construção do evento católico. Apesar de admitir que possam ter existido alguns “exageros” na organização da JMJ, Vera Jardim desvalorizan-os e descreve-os como algo “secundário”, considerando a dimensão e o impacto do evento.

“É um homem que transmite a paz, transite esse amor e ainda bem que [JMJ] está a acontecer em Lisboa”

“Somos todos humanos, somos todos iguais e temos de fazer o possível para nos ajudarmos, independentemente da crença que se possa ter”, afirmou o Xeque David Munir, Conselheiro Religioso da Comunidade Islâmica de Lisboa, descrevendo aquilo que o Papa transmitiu no encontro. “Foi impressionante estar muito próximo dele [do Papa]. É um homem que transmite a paz, transite esse amor e ainda bem que [JMJ] está a acontecer em Lisboa”.

Zuhair Alharthi, secretário-geral do KAICIID, classificou como “histórica” a visita de Francisco a Portugal, e garantiu que durante o encontro o Papa pediu “que continue o trabalho, sobretudo nos países onde há discriminação”.

No encontro com representantes de outras confissões religiosas com o Papa estiveram representadas as cinco principais religiões do mundo além do cristianismo: islão, judaísmo, hinduísmo e budismo.

O Centro Internacional de Diálogo Inter-religioso e Intercultural, do qual Portugal é um dos 35 membros, é uma organização internacional com sede em Viena, Áustria, dedicada à promoção do diálogo inter-religioso e intercultural para construir a paz e a cooperação entre pessoas de diferentes culturas e religiões.

À chega à Nunciatura Apostólica, depois de ter estado no Bairro da Serafina, Francisco foi recebido em festa por várias dezenas de pessoas, às quais acenou, e abençoou várias crianças.