José Ornelas, bispode Leiria-Fátima e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, disse, em entrevista à RTP, que a JMJ “é a realização do sonho de uma humanidade nova, reconciliada”.

Durante a entrevista, foi questionado sobre a mensagem que o Papa transmitiu, se a Igreja Católica é efetivamente para “todos, todos, todos”. “A Igreja é para todos, mas pensa num mundo para todos”, disse o bispo de Leiria-Fátima, mas lembra que a “Igreja tem de mudar, toda a sociedade tem de mudar”. “O que o Papa diz é que, quando me considero perfeito e ponho os outros à porta, não sou Igreja.”

José Ornelas lembrou que, “quem se considera juiz não tem mais nada que aprender, só tem de julgar, a lei da balança”. “Quem não sabe tudo, que não é perfeito, tem sempre caminho para andar, também está aberto aos outros.”

Não fugiu ao tema dos abusos sexuais na Igreja, principalmente depois de o Papa ter dito que os “escândalos” têm gerado “desilusão e aversão”. “Quando nos metemos isto, também na Igreja em Portugal em querer saber, é precisamente por isso. Achámos e achamos que é preciso sacudir a Igreja e sacudir a sociedade.”

José Ornelas refere que os abusos são algo que “não é tolerável” e que, “particularmente, não é tolerável na Igreja”. Reconheceu que a Igreja ainda tem “caminho para fazer” nessa questão, mas que “as medidas concretas” para lidar com o tema dos abusos na Igreja “já estão no terreno”. “O grupo que está a cuidar das pessoas que foram abusadas já recebeu muitas pessoas, muitas, que passaram por essas experiências traumatizantes”, lembrando que já está a ser formada “uma bolsa de técnicos, de pessoas formadas em psicologia, psiquiatria”.

Deixou também uma mensagem de agradecimento às vítimas. “Admiro e agradeço sempre a coragem das pessoas, que é um sofrimento para elas rever coisas dolorosas, mas é um grande contributo para não deixarem que isto saia nem da agenda da Igreja, nem da do país. Isto não é um problema só da Igreja”, rematou.

Disse que consegue compreender a “curiosidade das pessoas” em relação a perceber mais sobre as vítimas de abuso, mas pediu que haja “respeito pelas pessoas”. José Ornelas indicou ainda que já foi contactado por algumas vítimas de abusos, explicando que nem todos os contactos são recentes.

“Ainda há na Igreja muita gente que entra em confusão quando vê saias perto do altar”

José Ornelas considerou, ainda, que progressista pode não ser a melhor palavra para caracterizar o papado de Francisco, mas reconhece que as origens do atual Papa têm influência em algumas das suas posições. “O Papa vem da Argentina, que tem muitas desigualdades, muitas injustiças, mas que sonha com um mundo melhor. E ele é a voz dessas pessoas.”

Também foi abordado o papel das mulheres na Igreja Católica — um tema que foi mencionado esta quinta-feira pelo Papa, na intervenção que fez na Universidade Católica Portuguesa.

“O feminino não pode ser tido simplesmente como uma dimensão suplementar da Igreja”, explicou. “Tem de se rever muitas coisas na Igreja a esse respeito. Ele quer que isso se faça sem ruturas mas com clareza.”

“Ainda há na Igreja muita gente que entra em confusão quando vê saias perto do altar. Isso não é a lógica de Francisco, nem é a lógica do Evangelho.”