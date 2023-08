Em poucos dias, os duques de Sussex apareceram duas vezes em público. Esta quinta-feira, foram vistos a jantar fora no que será uma celebração do aniversário de Meghan e antes tinha sido divulgado um vídeo no qual ambos apoiam um projeto de segurança online para jovens. Harry e Meghan não eram vistos em público desde uma cerimónia em maio que terminou numa perseguição automóvel por Nova Iorque e têm sido alvo de rumores que especulam sobre um mau momento entre o casal.

Os duques foram vistos, esta quinta-feira, à noite num restaurante em Montecito, o local onde vivem na Califórnia. Meghan completa 42 anos esta sexta-feira, dia 4 de agosto, e o Daily Mail, que avançou com a notícia, escreve que se tratou de uma celebração de aniversário. O casal jantou no restaurante italiano Tre Lune que será, segundo o jornal britânico, uma escolha entre celebridades, como por exemplo Kpourtney Kardashian e Ellen DeGeneres. Harry e Meghan não jantaram sozinhos, uma vez que um amigo, Matt Cohen, se terá juntado a eles, segundo dá conta a mesma notícia. Meghan usou um vestido tubo com riscas horizontais pretas e brancas, o modelo Theo da marca Posse. Harry usou umas calças brancas com camisa azul clara.

A duquesa de Sussex partilha o dia de aniversário com a rainha mãe, a mãe da Rainha Isabel II. A coincidência terá criado um laço afetivo entre Meghan e o então príncipe Carlos quando se conheceram no Castelo de Mey na Escócia, no verão de 2018, e o príncipe Harry contou o episódio no seu livro de memórias, “Na Sombra”. “A ligação entre a Meg e o Pa, sempre forte, tornou-se ainda mais forte durante aquele fim de semana. Numa noite, durante os cocktails antes do jantar, tocava Fred Astaire de fundo, soube-se que a Meg partilhava o dia de aniversário com a pessoa preferida do Pa: a Gan Gan”, escreveu Harry e recorda a revista People.

Poucos dias antes foi também notícia que Harry e Meghan decidiram apoiar financeiramente projetos de segurança online para jovens. A Archewell Foundation é uma das 14 entidades e instituições a dar uma quantia total de 2 milhões de dólares (mais de 1 milhão e 800 mil euros) para financiar o projeto, segundo conta a BBC, mas o valor exato doado pela fundação dos duques não foi revelado.

Os duques tornaram pública a sua iniciativa através de um vídeo, que começou a circular esta semana, e no qual falam ao telefone com algumas das pessoas envolvidas. Nas imagens, é possível ver os duques sentados lado a lado num banco de jardim a falarem ao telefone, intercalados com imagens de algumas das pessoas envolvidas em 26 projetos que receberão parte dos fundos doados ao Responsible Technology Youth Power Fund. Esta entidade publicou um vídeo que pode ser visto neste link.

A violência online é um tema bastante próximo do casal, especialmente de Meghan que tem feito deste tema uma das suas lutas.

Harry e Meghan não eram vistos desde uma entrega de prémios em Nova Iorque à qual se seguiu uma perseguição “quase catastrófica” pela cidade, no passado mês de maio. O casal mostrou uma frente unida e afastou os rumores de mal estar entre ambos.