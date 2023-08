Um incêndio está a lavrar no parque de Monsanto à saída de Lisboa, obrigando já ao corte da A5 nos dois sentidos, confirmou o Observador junto da Brisa.

O fogo iniciou-se com um carro que se incendiou na berma à saída do viaduto Duarte Pacheco no sentido Lisboa/Cascais e rapidamente propagou à vegetação do parque. O número de meios de combate tem vindo a ser reforçado. Neste momento estão 53 bombeiros e 13 viaturas. O trânsito intenso de acesso à zona está a dificultar a deslocação dos meios.

Nas redes sociais já constam vídeos do incêndio, que está próximo da saída do viaduto das Amoreiras em direção à A5. O Observador confirmou que a saída para a autoestrada no sentido de Cascais foi cortada pouco depois das 22 horas.

O incêndio acontece num momento em que terminou as principais cerimónias da vigília no Parque Tejo e quando muitas pessoas se preparam para regressar a casa e num contexto de grande mobilização de meios dos bombeiros e da proteção civil para a realização das Jornadas Mundiais da Juventude.

Estão vários fogos ativos no continente esta noite, dos quais os mais intensos são os de Castelo Branco/Proença-a-Nova, Ourém e São Teotónio no concelho de Odemira. A proteção civil tem feito alertas à população por causa do perigo elevado de incêndio. O concelho de Lisboa está em alerta vermelho por causa das altas temperaturas esperadas para este domingo.