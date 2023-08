Um incêndio, descrito pelos bombeiros como “muito complexo”, e que começou sexta-feira no norte da região da Catalunha (em Espanha), continua por controlar, tendo já queimado quase 600 hectares, avança o El País. O vento dificulta o combate às chamas. Mais de 260 pessoas foram aconselhas a deixar as casas, nos municípios de Colera e Portbou, e passaram a noite em abrigos.

O incêndio começou na tarde desta sexta-feira, em Colera, e depressa alastrou para o município vizinho de Portbou — já muito próximo da fronteira com França. A cidade de Portbou, de pouco mais de mil habitantes, estava, na manhã deste sábado, sem água, luz ou internet. No total, há mais de 4 mil pessoas sem luz em Portbou, Colera e Llançà (mais a sul, e para onde as chamas agora se encaminham).

No terreno, estão cerca de 300 bombeiros, apoiados por mais de 100 veículos e ainda cinco helicópteros. Os ventos fortes, que chegaram a atingir os 100 km/hora, não permitiram que dois aviões pudessem ajudar no combate ao incêndio, que continua por controlar. “É um incêndio muito complexo”, disse o chefe de bombeiros de Girona, Jordi Martín, preocupado com o vento forte que se faz sentir na região.

O conselheiro do Interior do governo regional da Catalunha afasta a hipótese de o incêndio ter começado devido a causas naturais, embora ainda não se saiba o que possa ter despoletado as chamas.

Por precaução, 140 pessoas passaram a noite num pavilhão na cidade de Llançà e outras 120 num centro cívico em Colera.