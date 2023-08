Kai Cenat, um influenciador norte-americano, prometeu que ia dar consolas PlayStation 5 no parque Union Square, em Nova Iorque. O jovem de 21 anos é seguido por milhões de pessoas na plataforma Twitch, onde é possível assistir a transmissões em direto, normalmente ligadas ao mundo dos jogos.

Cenat anunciou esta quarta-feira, 2 de agosto, que ia oferecer consolas esta sexta-feira, a partir das 16 horas locais, 21 horas em Lisboa. O vídeo com o anúncio das “enormes” ofertas, como descreveu o influencer, foi visto mais de dois milhões de vezes. Além de consolas, também havia a promessa de computadores para jogar, teclados, cadeiras de gaming e auscultadores.

Antes da hora marcada, o parque já estava repleto de pessoas, escreve a NBC News, que até sobrevoou o local com um helicóptero. A multidão começou a ficar cada vez mais agitada – algumas pessoas subiram para carros, outras começaram a escalar as estruturas do parque e houve até quem atirasse latas de tinta ou a usar extintores, nota o The Guardian.

As autoridades foram chamadas ao local e o trânsito foi rapidamente interditado nas ruas adjacentes ao parque. Às 17h30 locais, 22h30 em Lisboa, a polícia já tinha conseguido controlar parte da multidão. “Foi um filme”, contou Skylark Jones, de 19 anos, ao The Guardian, explicando que viu a polícia com “escudos para motins”.

Jeffrey Maddrey, chefe do departamento de polícia de Nova Iorque, disse à imprensa que foram detidas 65 pessoas, incluindo 30 adolescentes menores de idade. As detenções foram feitas na sequência do arremesso de objetos – garrafas, fogos de artifício, pedras e latas de tinta que foram retiradas de uma obra que estava a ser feita no parque. Três agentes ficaram feridos.

A NBC News relata que também há registo de jovens que sofreram ataques de pânico devido à enorme quantidade de pessoas no local.

Cenat fez uma transmissão na Twitch a partir do interior de um carro, enquanto acenava com cartões de oferta que se preparava para distribuir. Quando viu a multidão e a polícia no local, pediu calma aos presentes. “Toda a gente que está aí fora, garantam que estão seguros… Não vamos fazer nada enquanto não for seguro”, cita o The Guardian.

Quem foi ao parque à espera de ganhar alguma coisa saiu de mãos a abanar. O influencer foi retirado do local “por questões de segurança” e mais tarde foi contactado pela polícia. A imprensa norte-americana avança que o jovem foi acusado de incentivar um motim em Nova Iorque e que não tinha pedido licença para esta ação.

No Instagram, onde é seguido por 5,6 milhões de pessoas, Cenat partilhou uma história da emissão da ABC News, com a visão aérea da multidão no parque. Na Twitch tem 6,5 milhões de seguidores.