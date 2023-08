O piloto português Miguel Oliveira sofreu uma queda, este sábado, nos treinos livres para o Grande Prémio da Grã-Bretanha, em Silverstone, avança o Record. Ainda assim, o português terminou a segunda sessão de treinos livres com o terceiro melhor tempo.

That's a shame for @_moliveira88! ????

He was just building some momentum inside the top 3! ????#BritishGP ???????? pic.twitter.com/KDyuYcZdhv

— MotoGP™???? (@MotoGP) August 5, 2023