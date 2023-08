Depois de uma viagem relâmpago a Fátima — que o Papa fez questão de fazer durante a Jornada Mundial da Juventude — o helicóptero que transportou Francisco chegou a Lisboa meia hora após ter levantado voo em Fátima. A previsão apontava para que a viagem durasse 50 minutos, mas tanto na ida como no regresso demorou pouco mais de 30 minutos.

Viajou num helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa, tal como já tinha acontecido em 2017 na visita a Fátima para a celebração do Centenário das Aparições, mas não o fez sozinho: foram três os aparelhos que fizeram o percurso entre Lisboa e Fátima com a comitiva do Papa, apesar de estar ter sido mais pequena do que aquela que tem viajado na capital portuguesa (vários elementos deslocaram-se de carro). Cada helicóptero, no formato em que foi usado (com poltronas, por exemplo) leva entre 30 e 35 pessoas, pelo que podem ter ido quase 100 pessoas com o Papa a Fátima.

À saída do aeroporto, o Papa Francisco tinha mais de uma centena de pessoas à espera. Acenou, sorriu, mas ao contrário do que tinha acontecido de manhã, em que os crentes eram em menor número, acabou por não parar, nem sequer para abençoar as crianças que estavam no local.

O Papa aproveitou a JMJ para regressar ao santuário de Nossa Senhora de Fátima, onde esteve apenas duas horas, andou de papamóvel, acenou e cumprimentou centres e reuniu-se com jovens doentes e portadores de deficiência. A agenda do dia é apertada, ainda terá um encontro privado com os membros da Companhia de Jesus e termina o dia no Parque para uma vigília de oração, um dos pontos altos do evento de jovens católicos.