Três helicópteros partiram esta manhã da base aérea militar de Figo Maduro rumo a Fátima. Às 8h00 em ponto, hora marcada na agenda, o aparelho em que seguia o Papa Francisco levantou voo seguido de dois outros helicópteros EH-101 da Força Aérea Portuguesa para uma viagem que durou menos de 40 minutos e terminou em Fátima, onde o chefe da Igreja Católica fez questão de ir rezar com jovens doentes e com deficiência na Capelinha da Aparições, no Santuário de Fátima.

Ao contrário do que aconteceu na quarta-feira, dia em que o Papa aterrou em Figo Maduro para marcar presença na Jornada Mundial da Juventude, os jornalistas ficaram à porta do AT1, o Aeródromo Militar de Lisboa, longe dos helicópteros e da comitiva que seguiu com o Papa — mais curta do que a habitual, sendo que parte da equipa seguiu para Fátima de carro.

O Papa aproveitou a JMJ para regressar ao santuário de Nossa Senhora de Fátima, onde estará apenas duas horas para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia. Regressa a Lisboa ao fim da manhã, terá um encontro privado com os membros da Companhia de Jesus e termina o dia no Parque para uma vigília de oração, um dos pontos altos do evento de jovens católicos.

A previsão era de que a viagem durasse 50 minutos, mas fez-se em menos de 40 e o Papa Francisco aterrou em Fátima pouco depois das 8h30. O helicóptero EH-101 que transporta o Papa pertence à Força Aérea Portuguesa, há 12 aparelhos deste género em Portugal, e esta não é a primeira vez que são usados para este tipo de eventos: já aconteceu nas três visitas do Papa João Paulo II (1982, 1991 e 2000), em 2020 quando Bento XVI esteve em Portugal, e em 2017, na viagem do Papa Francisco a Fátima.

Circula a 240 km/h, tem espaço para 30 a 35 pessoas e uma versatilidade que permite que seja adaptado a convidados VIP como é o caso do Papa. O próprio fabricante desenhou poltronas para estas ocasiões, que foram colocadas no helicóptero para acomodar a chegada do chefe da Igreja Católica, que entrou de cadeira de rodas pela rampa da parte de trás do helicóptero.

O EH-101 é habitualmente usado em três tipos de missões: busca e salvamento, fiscalização de pescas e busca e salvamento em combate. Tem uma altura de 6,61 metros, quase 23 metros de comprimento e 18,6 metros de envergadura. As cinco pás são igualmente largas: 18,6 metros cada e uma capacidade máxima de peso transportado de 15.600 kg. A estrutura do helicóptero é composta por materiais compósitos e alumínio, tendo seis monitores de controlo para todos os parâmetros de voo, que estão equipados com sistema de prevenção contra obstáculos, terreno e anti-colisão.

Em fevereiro de 2022, estes helicópteros tiveram uma das missões mais exigentes dos últimos anos, sendo chamados para prestarem auxílio ao Felicity Ace, um cargueiro que transportava carros de luxo e que se incendiou a 300 km da ilha Terceira, nos Açores. Em duas viagens, um EH-101 retirou 22 tripulantes sem que nenhum ficasse ferido.