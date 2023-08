Um jovem morreu e outro ficou ferido com gravidade na sequência de um acidente, na madrugada deste domingo, num parque de diversões, no Sul de França, avança o Le Figaro.

Os dois jovens estavam num carrossel, no Luna Park (em Cap d’Agde, no sul de França) quando às 1h55, uma peça do carrossel se partiu, projetando-os. Um dos jovens, de 17 anos, embateu num poste e teve morte imediata. O outro, de 19 anos, ficou com vários traumatismos e foi transportado para o Hospital de Montpellier em estado grave.

O acidente ocorreu, segundo a imprensa local, num carrossel chamado “A Adrenalina”, descrito como um baloiço gigante com um elástico que impulsiona clientes a 60 metros de altura. Não está excluída a hipótese de que tenha sido o vento forte a provocar este acidente.