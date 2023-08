O descarrilamento de um comboio matou pelo menos 30 pessoas e feriu mais de 60, no Paquistão, este domingo, avança a CNN, citando Radio Pakistan. Este é ainda um balanço provisório — as autoridades admitem que o número de mortos possa aumentar durante as próximas horas.

O comboio descarrilou perto de Nawabshah, na província de Sindh, no sul do Paquistão. A composição dirigia-se de Karachi para a cidade de Havelian, no norte do país.

Tanto as equipas de socorro como vários populares estão no local a tentar retirar pessoas dos destroços. De acordo com o ministro paquistanês das Ferrovias, Khawaja Saad Rafique, a causa do descarrilamento será determinada “após uma investigação completa”. O responsável adiantou que, no momento do acidente, o comboio circulava a uma velocidade relativamente baixa, de cerca de 45 km/hora.

Os acidentes ferroviários são frequentes no Paquistão, cujas linhas de caminhos de ferro estão envelhecidas e carecem de manutenção e renovação em muitos troços. Em 2021, mais de 50 pessoas morreram quando dois comboios colidiram na mesma província onde ocorreu o acidente deste domingo.