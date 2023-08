O incêndio de Odemira mantém duas frentes ativas, sendo que uma outra já foi dominada, segundo avançou, ao Observador, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral. As chamas continuam a atingir uma zona mato e pinhal na freguesia de São Teotónio, sendo que, para já, não estão a ameaçar populações.

Segundo a mesma fonte, o combate ao incêndio está a decorrer favoravelmente, “com empenho de máquinas de rasto”.

“As coisas estão melhores, pois a frente em direção ao Algarve está dominada. Mas continuamos com duas frentes ativas, uma em direção a Norte e outra a Este”, disse este domingo à agência Lusa o comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio. Segundo este responsável, “as chamas estão a ceder aos meios de combate”.

No local, estavam, às 10h10 deste domingo, 331 operacionais, apoiados por 115 meios terrestres e três meios aéreos. O comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral adiantou também que os utentes do Parque de Campismo de São Miguel, evacuado na tarde de sábado devido ao incêndio, já regressaram às instalações do parque.

Durante as operações no sábado foram evacuadas algumas habitações na zona de São Miguel “por precaução” e a Estrada Nacional 120 esteve cortada entre as 15:00 e as 22:40.