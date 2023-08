Um incêndio que deflagrou ao início da tarde em Lordelo, no concelho de Paredes, obrigou ao corte da autoestrada A42 nos dois sentidos, adiantou hoje o Comando Regional da Área Metropolitana do Porto.

À agência Lusa, fonte do Comando Regional da Área Metropolitana do Porto afirmou que a autoestrada foi cortada nos dois sentidos, próximo do nó de Seroa, em Paços de Ferreira. Segundo a mesma fonte, o incêndio “não está controlado”.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 14:40 e o fogo está a ser combatido por 75 operacionais, apoiados por 19 viaturas e um meio aéreo.