A Jornada Mundial da Juventude termina este domingo, com a partida do Papa para Roma ao final da tarde. No entanto, esta segunda-feira, um grande evento, ainda relacionado com a JMJ, vai obrigar a cortes e desvios de trânsito temporários na zona envolvente do Passeio Marítimo de Algés — onde vai decorrer, o Encontro Vocacional do Caminho Neocatecumenal, às 16 horas.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, as partir das 15h30 está previsto o isolamento total da CRIL, sentido Norte-Sul, após a saída para Miraflores, para onde será canalizado todo o trânsito. A reabertura só será efetuada após a saída de todos os participantes no evento — esperam-se mais de 75 mil pessoas.

A partir das 19 horas desta segunda-feira, e até às 22 horas (período em que os peregrinos estarão a sair do evento), várias artérias estarão condicionadas:

· Avenida Brasília com o Viaduto de Pedrouços

· Avenida Brasília com o Viaduto de Alcântara

· Avenida Brasília com o acesso ao “Café In”

· Avenida Brasília com o acesso à Estação Fluvial de Belém

· Avenida Brasília (zona da mudança de direção junto ao Restaurante Vela Latina)

· Avenida Dom Vasco da Gama com a Avenida do Restelo

· Avenida Dom Vasco da Gama com a Rua Jerónimo Osório

· Avenida Dom Vasco da Gama com a Rua Damião de Góis

· Avenida Dom Vasco da Gama com a Praça Dom Manuel I

· Ramal de acesso da Praça Dom Manuel I à CRIL.

A PSP avisa que, para garantir a saída em segurança dos peregrinos, poderá ser necessário proceder ao isolamento de trânsito da Avenida da Índia, entre Algés e a Avenida da Torre de Belém no início do policiamento.

Todas as artérias acima indicadas irão estar interditas ou fortemente condicionadas à circulação de trânsito, pelo que a PSP apela a que todos os cidadãos evitem a circulação nas imediações, “para não ficarem retidos nos congestionamentos de trânsito que as restrições à sua circulação irão ocasionar”.

Assim, esta força de segurança recomenda a utilização de transportes públicos a todos os que vão participar no evento, bem como a todos os que se pretendam deslocar para a zona do evento