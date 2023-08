O primeiro-ministro, António Costa, destacou este domingo a “extraordinária capacidade” de Portugal organizar eventos como a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e afirmou que o impacto económico é medido no final, realçando o “balanço imaterial”.

Tem sido um momento extraordinário de alegria, de energia, com notáveis discursos do santo padre, com mensagens muito importantes para a sociedade, para os responsáveis políticos e acho que tem sido um momento de grande comunhão e demonstrando algo que é muito relevante, que é a extraordinária capacidade que o país tem para organizar eventos desta natureza”, disse.

Em declarações à RTP no Parque Tejo, antes da última missa da JMJ, celebrada pelo Papa Francisco, o primeiro-ministro disse estar “muito satisfeito”, mas ressalvou que só ficará “totalmente descansado quando cada um dos peregrinos chegar a sua casa”. Apontando que só aí a missão pode ser dada por terminada, António Costa apontou que “é um trabalho hiper exigente, que mobiliza milhares de elementos das forças de segurança, o SNS, milhares de voluntários”.

Questionado sobre o balanço da JMJ, nomeadamente económico, o chefe de Governo indicou que “muito do impacto económico se mede ‘a posteriori'” e defendeu que “o balanço mais relevante é o balanço imaterial”.

Aquilo que há de projeção de conhecimento do país, as importantes mensagens que o santo padre deixou sobre as desigualdades, sobre a necessidade de combate ecológico para reconciliação com a natureza, a necessidade de promoção da paz, de respeito da identidade de cada um, de respeito entre cada um, esse é o balanço seguramente mais importante”, elencou. Para o primeiro-ministro, “tudo vale a pena quando a alma não é pequena”, e a JMJ “é um caso muito evidente”.