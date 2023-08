Depois de um mês inteiro sem competir, onde aproveitou para recuperar a 100% da lesão no ombro que o deixou limitado nas últimas corridas antes da pausa de verão, Miguel Oliveira estava de regresso à competição no Grande Prémio da Grã-Bretanha. O piloto português foi 14.º nos treinos livres de sexta-feira, caiu numa das sessões de sábado e não foi além do 16.º lugar na qualificação, mas melhorou até 10.º na corrida sprint — ou seja, estava confiante para este domingo.

“Senti-me muito bem hoje. Cometi um erro de manhã, depois de cair. Pensei que seria boa ideia manter os mesmos pneus, porque já estavam prontos a usar, mas estavam demasiado frios, não os tivemos nos cobertores tempo suficiente. Fiz toda a Q1 com pneus frios e não conseguia ter a tração para ir mais rápido. Foi uma pena”, começou por dizer Oliveira, logo depois da corrida sprint conquistada por Álex Márquez e apesar da pole-position de Marco Bezzecchi, que foi segundo.

“A corrida foi boa. Fui bloqueado pelo Brad Binder, ele não arrancou bem. E quando levantas o pé acabas por ser ultrapassado por toda a gente. Desci para 20.º, mas recuperei bem até 10.º. Fiz um par de boas ultrapassagens e fui rápido na mota, o que é positivo”, acrescentou o piloto da Aprilia RNF em Silverstone.

Já no Grande Prémio deste domingo, Jack Miller arrancou muito bem e saltou diretamente para a liderança, ainda que Pecco Bagnaia tenha conseguido resgatar o primeiro lugar logo nas primeiras voltas. Miguel Oliveira, mais atrás, subiu a 12.º logo nos instantes iniciais da corrida. Jorge Martín teve uma saída em falso, Joan Mir caiu, o próprio Miller saiu muito largo numa curva e foi parar ao fim do pelotão, Álex Márquez desistiu devido a um problema na mota e Marco Bezzecchi perdeu a frente: tudo corria bem a Bagnaia, que era cada vez mais líder, e também a Oliveira, que ia aproveitando os erros e os abandonos e já era 6.º na quinta volta.

O piloto português conseguiu ultrapassar Johann Zarco a meio da corrida, subindo a 5.º, e aproveitou a chuva das últimas voltas para ser constantemente mais rápido do que o grupo da frente e entrar no pódio: superou Brad Binder e Maverick Vinãles a quatro voltas do fim, ainda rodou em 3.º, mas acabou por cair para 4.º sem deixar de alcançar o melhor resultado da temporada.

Na liderança, Aleix Espargaró completou um Grande Prémio da Grã-Bretanha absolutamente brilhante e ultrapassou Pecco Bagnaia na última volta para carimbar a vitória, deixando o italiano da Ducati no segundo lugar e Brad Binder a fechar o pódio.