Os médicos obstetras do Centro Hospitalar de Leiria (CHL) apresentaram uma escusa de responsabilidade clínica devido ao “aumento muito significativo de afluência” ao serviço de urgência e do número de partos desde junho, anunciou este domingo o Sindicato Independente dos Médicos (SIM).

O SIM afirma em comunicado que a diretora do serviço de Ginecologia/Obstetrícia enviou ao diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, um “alerta de escusa de responsabilidade clínica previamente endereçado à Ordem dos Médicos e pedido de ajuda para reforço da equipa de urgência”, tendo em conta o atual cenário com que se confrontam desde o início de junho.

Na carta enviada ao diretor executivo do SNS, a diretora do serviço afirma que os médicos estão “esgotados” e que em julho se realizaram no CHL 242 partos e 1.476 admissões, uma escalada face a junho.

Em junho, o CHL registou “um aumento muito significativo de afluência ao serviço de urgência e do número de partos, sem consentâneo ajustamento do número de elementos na equipa de urgência” devido ao alargamento da área de influencia ao Centro Hospitalar do Oeste.

O aumento da afluência e dos partos em Leiria resulta do encerramento do Serviço de Ginecologia – Obstetrícia do Hospital das Caldas da Rainha, entre 1 junho e o final de outubro. Desde o início de junho que as grávidas das Caldas estão a ser encaminhadas para Leiria, sendo que foi pedido aos especialistas do Hospital das Caldas que assegurassem as escalas em Leiria. No final de maio, a presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar do Oeste, que integra a unidade hospitalar das Caldas, sublinhava que três médicos e cinco enfermeiros se iriam deslocar ao “Centro Hospitalar de Leiria, em dias fixos, para reforçar as respetivas equipas, tendo em conta que eles vão ter um volume de atividade acrescido”.

No entanto, passados dois meses, o reforço parece não estar a ser suficiente para responder à procura. “Alerto que volvidos quase 2 meses, o cansaço é franco, com elementos prestadores a abandonar colaboração e médicos do serviço em fim de ‘linha’ para continuar a colaborar além dos limites legais, que já foram largamente ultrapassados e o que acarretaria o encerramento desta maternidade”, afirma ainda na carta a diretora do serviço Ginecologia/Obstetrícia do CHL, Andreia Antunes.

Prevendo as dificuldades no preenchimento das escalas, em pleno verão, a Direção Executiva do SNS deu indicações para que algumas médicas internas do Hospital das Caldas da Rainha, que estariam, durante estes meses, a estagiar noutros hospitais, fossem deslocadas para o hospital de Leiria. A decisão criou desagrado nos hospitais afetados, noticiou o Observador.