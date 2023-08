O investimento da Câmara Municipal da Guarda na atribuição de fichas e material escolar aos alunos do concelho, no próximo ano letivo, será superior aos 125 mil euros. Numa nota de imprensa, a autarquia justifica que “a educação é um pilar de desenvolvimento e um valorizador social” e que, com esta ajuda, está a promover “a igualdade no acesso ao ensino” e a “minimizar os encargos financeiros escolares das famílias”.

À semelhança do ano letivo anterior, o apoio será feito através da atribuição de vales às famílias para aquisição dos livros de fichas de todos os alunos que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, público e privado, do concelho. Serão ainda abrangidos todos os alunos que frequentam os restantes ciclos, do 5.º ao 12.º anos, identificados pelos agrupamentos de escolas como estando incluídos nos escalões A e B no abono de família.

A Câmara atribui ainda vales para compra de materiais escolares dos alunos dos escalões A e B da ação social escolar (correspondentes aos escalões A e B do abono de família) que procederam à candidatura atempadamente na Câmara Municipal ou nos agrupamentos de escolas. A autarquia informa ainda que os vales serão entregues no início do mês de setembro em datas e locais a divulgar e que os mesmos poderão ser trocados nas livrarias e papelarias aderentes, que estarão identificadas no verso de cada vale.

O presidente da Câmara Municipal, Sérgio Costa, realça, à agência Lusa, que é “uma decisão de continuidade para apoiar as famílias” no âmbito da política educativa do município na medida possível dos orçamentos da autarquia e indo “um pouco mais além do que aquilo que a lei diria”.

Sérgio Costa considera que o contributo da autarquia consegue “libertar um pouco as famílias daquilo que são os seus esforços, principalmente agora no período escolar que antecede o início do ano letivo”. “Esta é a medida que nós encontrámos para ajudar a aliviar um pouco os orçamentos“, sublinha o autarca.

“Nós queremos ter uma educação de qualidade. E, tal como fizemos recentemente com a Carta Educativa — que fizemos aprovar, nos órgãos próprios — que prevê um investimento de cerca de 26 milhões de euros, nos próximos 10 anos. É esse o montante necessário no nosso parque escolar”, descreve.

O autarca sublinha a aposta em ter uma “educação de excelência” no concelho e isso, sustenta, pratica-se “a vários níveis, seja no apoio social, seja no investimento das infraestruturas”.