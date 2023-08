Um homem com cerca de 30 anos morreu esta segunda-feira colhido por um comboio na linha do Norte, em Estarreja, no distrito de Aveiro, informou fonte dos bombeiros.

O alerta para o atropelamento ferroviário, ocorrido na zona de Avanca, no concelho de Estarreja, foi dado às 9h19.O óbito foi declarado no local pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica.

Segundo fonte da CP, o homem foi colhido pelo comboio Intercidades, que circulava no sentido Lisboa-Porto. A mesma fonte referiu que a circulação ferroviária esteve interrompida durante cerca de 20 minutos e foi retomada às 11h22 nos dois sentidos.

Ao local acorreram meios dos bombeiros de Estarreja, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital da Feira e a GNR.