O superintendente-chefe da Polícia de Segurança Pública (PSP), Magina da Silva, revelou, esta segunda-feira, que houve 149 crimes relacionados com a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Numa conferência de imprensa para fazer um balanço das questões de segurança da JMJ, Magina da Silva detalhou que 129 dos 149 crimes eram “contra a propriedade”. “Já sabíamos que iam acontecer. Há uma massa de gente”, justificou.

Magina da Silva referiu que muitos daqueles 129 crimes estavagettm relacionados com carteiristas. Para mais, acrescentou, a PSP “recorreu a um projeto da Europol relacionado com o carteirismo”, havendo “nove polícias estrangeiros” a supervisionar a prática.

Houve ainda, realçou Magina da Silva, quatros crimes relacionados contra a “viva em sociedade” e oito de tráfico de droga.

Para mais, Magina da Silva sinalizou que “não houve nenhuma ofensa à integridade grave”, nem a “morte de qualquer peregrino” durante a JMJ, ressalvando que o aconteceu com a mulher de nacionalidade francesa de 62 anos resultou de um acidente.

Relativamente ao impacto dos autocarros que chegaram a Lisboa, Magina da Silva faz um balanço positivo. “Foi uma agradável surpresa. Não tiveram nenhum impacto na vida e no trânsito da cidade”, garantiu.

Diretor do INEM: Houve 4.312 peregrinos assistidos

O diretor do INEM, Luís Meira, disse, na mesma conferência de imprensa, foi “possível” aliviar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) das ocorrências relacionadas com o Jornada Mundial da Juventude (JMJ). O responsável frisou que esse era precisamente um “objetivo” do INEM.

Em concreto, Luís Meira assinalou que foram assistidos pelo INEM 4.312 peregrinos, mas apenas 3,5% necessitaram de ser deslocados para os hospitais. “Foi uma percentagem muito baixa.”

Luís Meira precisou que apenas “cinco ou seis” casos é “que levantaram preocupação”, mas “foram resolvidos com o recurso a hospitais de referência”.