O presidente do PSD, Luís Montenegro, agradeceu esta segunda-feira a preparação e o empenho dos voluntários e dos profissionais das forças de segurança, proteção civil e emergência médica que estiveram ligados à Jornada Mundial da Juventude.

Numa publicação na sua página oficial da rede social X (antigo Twitter), o social-democrata referiu que “milhares de voluntários e cerca de 20 mil profissionais das forças policiais, de proteção civil e de emergência médica, garantiram a segurança de mais de um milhão e meio de pessoas que participaram na JMJ em Lisboa”.

“Demonstraram a sua preparação, o seu empenho e que, quaisquer que sejam as condições, podemos confiar! Um muito, muito obrigado”, salientou.

O presidente do PSD marcou presença na última missa da JMJ, que decorreu no domingo no Parque Tejo, em Lisboa.

Numa outra publicação na mesma rede social, divulgada nesse dia, Luís Montenegro classificou a Jornada como memorável e considerou que “Portugal expressou uma vez mais o seu universalismo”.

“Juntámos povos, culturas e vivências a pensar num mundo com paz, menos pobreza e mais humanismo. Parabéns Portugal! Lembrando o Papa Francisco, não tenhamos medo do futuro”, acrescentou.

Esta mensagem é acompanhada por uma foto de Luís Montenegro a cumprimentar o Papa Francisco.

A JMJ, que decorreu entre terça-feira e domingo, teve participação de cerca de 1,5 milhões de pessoas nos vários eventos que decorreram no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

O Papa Francisco, o primeiro peregrino a inscrever-se na JMJ, chegou a Lisboa na quarta-feira e partiu no domingo para Roma, depois de ter estado em cinco dias em Portugal.

A Jornada, cuja próxima edição decorrerá em 2027 em Seul, é considerada o maior acontecimento da Igreja Católica.