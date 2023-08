Nua, desnutrida, com ossos partidos e cabelo rapado. Foi neste estado que a polícia encontrou uma mulher de 53 anos fechada numa quarto de um apartamento em Forbach, uma localidade em França a cerca de cinco quilómetros da fronteira com a Alemanha. Perante as autoridades, a mulher de nacionalidade alemã indicou que tinha sido raptada e torturada desde 2011 por aquele que é hoje o seu marido, que a manteve em cativeiro durante 12 anos.

De acordo com o canal de televisão BFMTV, a mulher conseguiu, este domingo à noite, roubar um telefone e contactar os serviços de emergência alemães, que notificaram depois o departamento policial de Moselle, nas imediações de Forbach. Na madrugada desta segunda-feira, as autoridades entraram na casa após arrombarem a porta e descobriram a mulher trancada num quarto. O marido, de 55 anos, também alemão, foi detido e não tem registo criminal conhecido.

No local, a polícia descobriu que o homem tinha instalado câmaras em todas as divisões, havendo em algumas uma espécie de grades, que as autoridades pensam que servirão para evitar que os nove gatos circulassem livremente pela casa.

A mulher de 53 anos foi levada, esta segunda-feira, para o hospital e está sob vigilância médica. Os médicos detetaram fraturas nos braços e nas pernas. Por sua vez, as autoridades francesas abriram uma investigação por suspeitas de rapto, violação e tortura.

Como apurou a BFMTV junto de fonte policial, já tinha havido uma intervenção das autoridades em 2019 após uma chamada de um vizinho que se manifestava apreensivo pela saúde da mulher. Contudo, na altura, o casal desmentiu essa versão e garantiu que estava tudo bem.