No ano passado havia quase 360.000 bombeiros profissionais no conjunto dos Estados-membros da União Europeia (UE), quase menos 3.000 do que em 2021, anunciou esta segunda-feira o Eurostat. De acordo com o serviço europeu de estatísticas, em 2022 havia nos 27 países um total de 359.780 bombeiros profissionais. A cifra representa 0,2% do total do emprego na UE, mas há menos 2.800 bombeiros profissionais do que em 2021.

Entre os Estados-membros com informação disponível para consulta, a Grécia, a Estónia e Chipre são os que têm uma percentagem maior de bombeiros entre a população empregada, acima de 0,4%, enquanto os Países Baixos e França são os que têm uma percentagem menor. Portugal é o décimo país na UE com maior percentagem de bombeiros entre a população empregada, ligeiramente acima de 0,2%.

Em 2022 a maior parte dos bombeiros profissionais tinha entre 30 e 49 anos, mas também havia 45.280 bombeiros entre os 15 e os 29 anos e mais de 91.000 tinham mais de 50 anos.

Numa altura em que uma parte da Europa está a ser assolada por incêndios (incluindo Portugal) e por outros fenómenos meteorológicos adversos, por exemplo as cheias que devastaram uma parte da Eslovénia, o número de bombeiros disponíveis voltou a “estar na ribalta”, reconhece o Eurostat.