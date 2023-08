As imagens impressionam: no Alasca, uma casa colapsou devido à força das águas, na sequência de uma inundação na capital do Estado norte-americano, Juneau.

A enchente já obrigou as autoridades locais a declararem situação de emergência, com as autoridades a retirarem alguns residentes de habitações em risco. Na origem do fenómeno está a quebra parcial de um glaciar, a menos de 20 quilómetros de Juneau, que atua como uma barragem natural na região.

De acordo com as autoridades, as cheias já danificaram várias estruturas ao longo do Rio Mendenhall, que banha a região. O vice-presidente da câmara da cidade confirmou à ABC News que duas casas foram completamente destruídas pela força das águas e várias outras apresentavam “danos significativos”.

A destruição de umas das moradias acabou, de resto, por ficar registada em vídeo, gravado por um morador do outro lado do rio. Nas imagens, é possível ver a estrutura, com piso térreo e um andar superior, parcialmente suspensa sobre as águas. A casa acaba por ceder, colapsando sobre si mesma e sendo parcialmente levada pela enchente.

Prova da improbabilidade de um evento desta natureza, a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA, na sigla original) relatou que uma inundação desta magnitude tinha menos de 1% de hipóteses de ocorrer. “Nem sequer achávamos que isto era possível”, relatou Aaron Jacobs, do Serviço Nacional Meteorológico dos EUA.