O candidato às primárias do Partido Republicano para a presidência dos Estados Unidos Ron DeSantis substituiu a sua diretora de campanha — a terceira remodelação desde que anunciou a candidatura.

A notícia da substituição de Generra Peck — que vai ocupar outras funções na equipa de DeSantis — foi avançada pelo The Messenger, um site jornalístico da Florida, estado do qual o candidato é atualmente governador.

Peck será substituída por James Uthmeier, atualmente chefe de gabinete de DeSantis no executivo da Florida. Tal como a antecessora, não tem experiência de campanha, mas é um dos homens de confiança do candidato, sublinha o The New York Times.

A decisão foi tomada depois de semanas em que Peck esteve debaixo de críticas. Em concreto estavam os gastos elevados da campanha e a incapacidade de angariar mais donativos. Apesar disso, a equipa de DeSantis negou durante semanas que o lugar da diretora estivesse em risco.

O republicano tem feito uma campanha dentro do partido focada na ideia de que é um candidato com mais hipóteses de derrotar Joe Biden numas presidenciais. As pesquisas de opinião, porém, indicam que os eleitores não concordam consigo: uma sondagem revelada há uma semana coloca DeSantis 37 pontos percentuais abaixo do ex-Presidente Donald Trump, claro favorito. Apesar dos problemas com a Justiça, Trump é o candidato preferido por todos os grupos demográficos inquiridos no estudo de opinião.