Leia aqui tudo sobre o Campeonato do Mundo feminino de 2023

Wendie Renard é uma das maiores referências do futebol feminino a nível mundial. Numa entrevista ao Le Figaro, a defesa contou que, em tempos, a resposta que dava à pergunta “o que queres ser quando fores grande?” não era bem aceite. “Com 5 ou 6 anos de idade, disse à minha professora da escola que queria ser jogadora de futebol profissional. Isso não existia na época. Passei por OVNI…”. O relato da jogadora do Lyon foi feito em tom de crítica, mas a verdade é que o desempenho que a França teve frente a Marrocos, nos oitavos de final do Mundial, em Adelaide, foi mesmo de outro planeta.

O golo que deu a vantagem à França veio de Marte, tal a perfeição com que se desenhou no relvado. A central Elisa de Almeida, que também tem nacionalidade portuguesa, conduziu a bola. Assim que as defensoras marroquinas lhe saíram ao caminho, entregou em Sakina Karchaoui que tabelou com Selma Bacha e foi à linha de fundo tirar o cruzamento para Kadidiatou Diani (15′).

Estava tudo a correr dentro do normal no que ao domínio francês dizia respeito. Kenza Dali (20′) regressou ao onze inicial e, a passe atrasado de Diani, finalizou com a bola ainda a embater no poste, mas a acabar dentro da baliza. Era definitivamente o momento da equipa de Hervé Renard. Diani forçou a defesa marroquina ao erro e o lance terminou com a finalização de Eugénie Le Sommer (23′).

A França estourou a bolha da garrafa de champanhe e os três golos saltaram fora dos limites do vidro em oito minutos. Hervé Renard, ao contrário do que é habitual, estava tranquilo. O selecionador francês de 54 anos esteve, entre 2016 e 2019, ao comando da seleção masculina de Marrocos e, por isso, o adversário não lhe era indiferente.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Desde 2014, o presidente da federação marroquina, Fouzi Lekjaa, tem feito um trabalho excecional. Tive a oportunidade de trabalhar com ele durante três anos e meio”, enalteceu na antevisão ao encontro. “Só três países que classificaram a suas seleções para os oitavos de final do Mundial masculino e feminino: Países Baixos, França e Marrocos. Portanto, Marrocos é uma das melhores nações do futebol mundial. E ainda não acabou. Existem infraestruturas e jogadores de grande qualidade. Eles não esquecem nenhum parâmetro”.

De qualquer modo, as Leoas do Atlas eram incapazes de discutir o resultado. O ponto final já estava colocado, mas Eugénie Le Sommer (70′) deu início a um novo parágrafo que vai continuar a ser escrito nos quartos de final, após a vitória por 4-0.

A pérola

Kadidiatou Diani chegou aos quatro golos no Mundial e alcançou o segundo lugar da lista das melhores marcadoras (a par de Alba Redondo, Jill Roord e Alexandra Popp). A atacante, em conjunto com Grace Geyoro e com Pauline Peyraud-Magnin, faz parte do grupo de jogadoras francesas que foram titulares em todos os encontros.

O joker

Hoje e sempre. Quando entra, Vicki Becho, de apenas 19 anos, tem acrescentado muita velocidade e imprevisibilidade ao ataque francês. Ao golo que marcou frente ao Panamá, somou agora uma assistência para Le Sommer.

A sentença

A França confirmou o favoritismo e assegurou a última vaga disponível para os quartos de final. As gaulesas vão defrontar a Austrália, a última seleção organizadora em competição, que bateu de forma contundente a Dinamarca. Marrocos não deixa nada por fazer na estreia na prova.

A mentira