O incêndio que deflagrou na segunda-feira em Arcos, concelho de Vila do Conde, que obrigou ao corte da A7, nos dois sentidos, já se encontra dominado, em fase de rescaldo, desde cerca das 6h30 de esta terça-feira.

Num balanço feito à Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Operações de Emergência de Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto disse que ainda se mantêm no terreno alguns meios dos bombeiros voluntários de Vila do Conde e Póvoa de Varzim em consolidação de rescaldo.

Neste momento, interessa precaver reacendimentos, pelo que se continua a descarregar água nalguns locais“, acrescentou.

O alerta para o fogo foi dado pelas 13h24 de segunda-feira, tendo-se iniciado em Arcos, freguesia de Rio Mau e Arcos, concelho de Vila do Conde.

As chamas obrigaram ao corte da A7 (Vila do Conde/Famalicão) nos dois sentidos, mas a circulação foi restabelecida cerca das 3h de esta terça-feira.

O Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto revelou também que, durante a tarde de segunda-feira, quatro bombeiros foram assistidos por exaustão, sendo considerados feridos leves.