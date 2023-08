Um juiz brasileiro do Ceará está a ser alvo de um inquérito por parte do Tribunal a que pertence, depois de ter feito comentários sexistas durante um julgamento de crimes de abuso sexual, desvalorizando o relato das vítimas.

De acordo com o G1, tudo aconteceu numa sessão a 26 de julho do julgamento de um médico, acusado de abusos sexuais durante as consultas. Enquanto ouvia o depoimento de uma das dez mulheres que acusam o médico, o juiz Francisco José Mazza desvalorizou o relato da alegada vítima, dizendo que as mulheres são “bicho de língua grande” e que “chutam as partes baixas”. O momento foi captado em vídeo.

Durante o depoimento de mulheres que denunciam um médico por violência sexual, em Juazeiro do Norte, interior do Ceará, o juiz Francisco José Mazza rebateu as afirmações das vítimas, dizendo que elas são “bicho da língua grande” e que “chutam as partes baixas”. pic.twitter.com/U2cNX6L1rn — AM POST (@portalampost) August 7, 2023

O juiz começou por dizer que era alvo de assédio sexual por parte das alunas quando dava aulas. “Tinha aluna que chegava se esfregando em mim — aqui não tem nenhuma criança, todo mundo é adulto —, e dizia: ‘Professor, não sei o quê, não sei o quê…’, eu dizia: ‘Minha filha, é o seguinte, quando eu deixar de ser seu professor, você faça isso comigo’.”

E continuou, dizendo que “quem acha que mulher é boazinha, está enganado, viu.”

Eita bicho… Bicho de mão pesada, bicho da língua grande e que chuta as partes baixas é mulher”, acrescentou.

O advogado das vítimas, Aécio Mota, contactou a Ordem dos Advogados do Brasil para “tomar providências” contra o magistrado, que acusa de ter violado os direitos das suas clientes: “Quando um juiz faz comentários sobre o comportamento das mulheres na audiência, está fazendo claramente um juízo de favor em desfavor da vítima, colocando uma justificativa para os abusos, colocando a vítima como culpada”, disse ao G1.

Ao jornal O Globo, a secção do Ceará da Ordem dos Advogados disse não ter tomado conhecimento do caso por este estar em segredo de justiça, mas reconheceu que pode estar em causa um caso de “crime de violência institucional”.

De acordo com o mesmo jornal, a Procuradoria-Geral do Ceará abriu um inquérito interno para “apurar os factos relacionados com a atuação” do juiz.