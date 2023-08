A Universidade de Verão do PSD arranca no final deste mês, a 28 de agosto, e terá lugar, como é habitual, é Castelo de Vide. Como também é costume, contará com vários nomes do partido: o eurodeputado Paulo Rangel, o presidente do Governo Regional da Madeira Miguel Albuquerque e o “peso-pesado” José Manuel Durão Barroso — que irá falar sobre “A Europa e o Mundo” — são alguns dos sociais-democratas que marcarão presença.

As principais surpresas são os convidados ligados a outros partidos. Se no ano passado a influência do CDS se fez notar com a presença da antiga líder Assunção Cristas, desta vez são dois os nomes dos centristas que participarão no evento — e um deles é nada mais nada menos do que Paulo Portas, apontado frequentemente como um possível candidato às presidenciais de 2026. O antigo presidente do PP fará parte do “quadro de oradores” dos jantares-conferência, onde também participará a antiga deputada do CDS Cecília Meireles e o socialista Álvaro Beleza.

Ao contrário do que aconteceu no ano passado, não está prevista a participação do Presidente da República e ex-líder do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa.

O evento terá ainda a presença de alguns membros da sociedade civil, como o ex-bastonário da Ordem dos Médicos Miguel Guimarães, o gestor e comentador Pedro Norton e a escritora Margarida Rebelo Pinto. O líder dos sociais-democratas, Luís Montenegro, fará o discurso de encerramento do encontro, acompanhado do líder da JSD, Alexandre Poço.