O que catapulta uma almofada de viagem para o pódio das melhores de 2023? A traseira angulosa, pois claro — clarifica o The New York Times — que permite encostá-la bem lá atrás contra o assento do carro ou do avião, de forma a que a própria estrutura da almofada não empurre o pescoço desconfortavelmente para a frente.

Se voar até um destino de cidade, onde o que se quer é andar de um lado para o outro com as mãos livres e sem carregar as costas, a bolsa unissexo da Uniqlo que se tornou viral no TikTok no último ano é ideal: prática, leve e com uma alça ajustável, tem espaço mais do que suficiente para o telefone, a carteira, a maquilhagem, os documentos, o desinfetante, os óculos de sol e a garrafa de água. E ainda lá deve conseguir encaixar uma máquina analógica para guardar todas as memórias, como a Kodak EKTAR H35 que sugerimos neste artigo.

Se, por outro lado, o mood for mais campestre e pedir um churrasco ao ar livre, é agarrar na toalha de praia da Torres Novas, na geleira da Polarbox, no grelhador portátil da Sklum, nos talheres Karl Lagerfeld — para um toque de extravagância — e pôr o som a sair de uma coluna da Marshall.

Campo, cidade ou praia, das sugestões mais desportivas da Decathlon a uma bem ostentativa raquete de ténis da Louis Vuitton, prepare a sua mala de viagem com as 51 compras que sugerimos na galeria.