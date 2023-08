O treinador Gary O’Neil vai orientar o Wolverhampton nas próximas três temporadas, sucedendo ao espanhol Julen Lopetegui, informou esta terça-feira o clube da Liga inglesa de futebol, em comunicado.

“Os Wolves nomearam Gary O’Neil como novo técnico do clube antes do início da temporada 2023/24 da Premier League. O conceituado jovem treinador muda-se para o Molineux com um contrato de três anos, após uma temporada de sucesso no comando do AFC Bournemouth“, assinalou o emblema dos arredores do Birmingham, no sítio oficial na Internet.

Gary O’Neil comandou os cherries em 37 encontros oficiais na temporada passada, que culminou com a manutenção na Premier League.

O treinador inglês, de 40 anos, ocupa, assim, o lugar deixado vago pelo antigo timoneiro do FC Porto, que deixou os wolves na terça-feira à noite, ao fim de nove meses no cargo.

A oficialização da rescisão do contrato que ligava as duas partes ocorreu a seis dias da estreia oficial da equipa do Wolverhampton na temporada em curso, frente ao Manchester United, na primeira jornada da Premier League.

O Wolverhampton é a equipa inglesa com mais jogadores portugueses, nada menos de sete: o guarda-redes José Sá, os defesas Nélson Semedo e Toti Gomes, o médio Matheus Nunes, e os avançados Daniel Podence, Pedro Neto e Fábio Silva.