Há 11 desaparecidos após incêndio em centro de reabilitação para pessoas com deficiência em França

O ministro francês da Administração Interna, Gérald Darmanin, confirmou a informação no X (antigo Twitter), revelou que o incêndio deflagrou ao início da manhã num centro de reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e que, “apesar da rápida e corajosa intervenção dos bombeiros”, há “várias vítimas a lamentar”.

Un incendie s’est déroulé tôt ce matin dans une structure accueillant des personnes handicapées à Wintzenheim, dans le Haut-Rhin. En dépit de l’intervention rapide et courageuse des sapeurs-pompiers que je salue, plusieurs victimes seraient à déplorer. L’intervention se poursuit. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 9, 2023

Inicialmente havia a informação de que seriam sete desaparecidos, mas a autarquia local confirmou que serão mais: foram retiradas 17 pessoas, uma pessoa foi encaminhada com ferimentos para o hospital e uma pessoa foi assistida em estado de choque. De acordo com a autarquia de Haut-Rhin, citada pela agência Reuters, mantêm-se desaparecidas 11 pessoas.

De acordo com o Le Monde, a casa teria sido arrendada pela associação para que os membros da instituição passassem férias. Trata-se de um antigo celeiro, com dois andares e um sótão, que foi reabilitado. “O prédio está completamente destruído“, realçou Daniel Leroy, vice-presidente da região de Alsácia à BFMTV, sublinhando que “não sobrou nada” no andar onde as vítimas estavam a dormir. “Ardeu tudo“, reiterou.

A primeira-ministra, Elisabeth Borne, anunciou que irá ao local e, no X, antigo Twitter, sublinhou que os “primeiro pensamentos estão com as vítimas e familiares”, tendo ainda saudado o trabalho dos bombeiros.

Suite au terrible incendie qui a eu lieu à Wintzenheim cette nuit, je me rends sur place avec @auroreberge Mes premières pensées vont vers les victimes et leurs proches. Je salue la mobilisation des sapeurs-pompiers. — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) August 9, 2023