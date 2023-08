Continua o braço de ferro entre a oposição socialista e o executivo de Carlos Moedas. Os vereadores do PS em Lisboa insistem que a Câmara Municipal tem obrigação de tornar públicos todos os contratos feitos no âmbito da Jornada Mundial Juventude (JMJ), os detalhes concretos da consulta de mercado para a construção do altar-palco (obra adjudicada à empresa Mota-Engil), assim como todos os “despachos, nomeações, contratações, funções e remunerações” das pessoas envolvidas na organização do evento.

Depois de recorrerem para a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA), que deu razão à queixa dos socialistas, os vereadores do PS voltaram a ver frustradas as suas expectativas. Agora, ameaçam voltar a recorrer à CADA e ao Tribunal de Contas. Ao Observador, o vice-presidente da Câmara de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia, garante que tudo vai ser conhecido ao detalhe, embora exista quem, no executivo, olhe para esta insistência do PS como uma manobra política para tentar minimizar a vitória de Moedas com a organização bem sucedida da JMJ.

Seja como for, num email enviado para o gabinete de Filipe Anacoreta Correia, a que o Observador teve acesso, os socialistas voltam a acusar o executivo de estar a ocultar informação de interesse público “com claro sacrifício da transparência e do dever de prestação de contas”. Os vereadores do PS/Lisboa acusam a autarquia de entregar apenas documentação parcial, que não obedece às regras de Código do Procedimento Administrativo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.