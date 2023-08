Não há lesões relacionadas com as queixas, não foi detetada nenhuma fratura e as acusações da mulher não são corroboradas por quaisquer indícios recolhidos pela polícia francesa. O procurador de Sarreguemines, Olivier Glady, revelou em conferência de imprensa que o homem detido por suspeitas de ter mantido a mulher em cativeiro desde 2011 foi libertado por ter sido rejeitada a tese do sequestro, tendo a mesma sido descrita como uma situação “realidade inexistente”, noticia o jornal francês Le Figaro.

Uma mulher de nacionalidade alemã, de 53 anos, foi descoberta fechada no quarto de um apartamento em Forbach, uma localidade em França a cerca de cinco quilómetros da fronteira com a Alemanha, depois de um telefonema para as autoridades. Os primeiros relatos davam conta de que estava nua, desnutrida, com os ossos partidos e o cabelo rapado. E indicou que tinha sido raptada e torturada desde 2011 por aquele que é hoje o seu marido, que a teria mantido em cativeiro durante 12 anos.

O marido foi detido pela polícia e um dia foi suficiente para que as autoridades tenham vindo a público desmontar a tese: a situação que foi descrita como um rapto é uma “realidade inexistente” e não há provas que corroborem a versão da mulher. Depois de “longamente” ouvida pela polícia e das investigações levadas a cabo, as autoridades explicaram que “não há lesões relacionadas com as queixas” apresentadas pela vítima.

Não foi comprovada “nenhuma fratura” pelo médico legista, apenas “duas nódoas negras” que não são consideradas suspeitas de agressões. Neste seguimento, o procurador Olivier Glady explicou que “não são corroboradas por qualquer resultado [das investigações] da polícia” as acusações da esposa.

O marido revelou que a mulher era afetada por patologias inflamatórias de tipo reumatológico e sofria de reumatismo de natureza autoimune, uma versão que o médico legista “não exclui”. E, segundo o mesmo testemunho, os problemas de saúde ter-lhe-ão provocado “alergias” e um “mecanismo de alopécia”, o que pode explicar a “cabeça rapada” com que a mulher foi encontrada.

As investigações levadas a cabo pelas autoridades concluíram que o marido cuidava diariamente da mulher, nomeadamente da higiene diária, e que ela o culpava pelo estado de saúde — uma circunstância que poderia explicar o “rancor” com que falou do marido e de todas as acusações que lhe fez quando foi encontrada pela polícia.

Relativamente à falta de cuidados de saúde, o marido terá explicado que o casal não estava inscrito na segurança social francesa e que, por essa razão, tinha receio dos “custos envolvidos”. Mais do que isso, também o facto de não saberem falar francês foi usado como argumento na dificuldade de comunicação, bem como os “embaraços administrativos” que daí podiam ser provenientes.