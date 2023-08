O carregamento wireless dispensa a ligação do automóvel eléctrico a um carregador físico. Basta estacionar sobre uma placa plana, integrada no pavimento, com bobinas electromagnéticas que carregam as baterias, se o veículo estiver equipado com a mesma tecnologia. Esta solução não é uma novidade, mas é efectivamente uma opção mais prática para o utilizador, desde que a indução consiga lidar com níveis de potência que permitam recarregar rapidamente um eléctrico moderno, o que até aqui nunca aconteceu.

A Tesla parece apostar no potencial da carga por indução, pois desembolsou 76 milhões de dólares (cerca de 69,4 milhões de euros), para adquirir uma empresa alemã especializada em carregamento wireless, a Wiferon. De alguma forma, a marca norte-americana acredita que a Wiferon é capaz de controlar a tecnologia o suficiente para assegurar recargas a grande potência e, por consequência, num curto espaço de tempo.

Tradicionalmente, o carregamento sem cabos tarda mais 30% a 80% quando comparado com os Superchargers convencionais, que no caso da Tesla podem atingir 250 kW, pelo que o investimento dependerá da capacidade da empresa alemã especializada nesta matéria, aliada à experiência da Tesla na produção de superchargers, elevar a potência de carga.

As negociações para a aquisição por 76 milhões de dólares (cerca de 69,4 milhões de euros) não foram conhecidas até ao momento da compra, mas não deixa de ser estranho que a Tesla não tenha tido concorrência de construtores germânicos como a VW, Audi, BMW e Mercedes, uma vez que também eles estão a apostar em veículos eléctricos, e este tipo de recarga é muito apetecida pelos utilizadores. Não ter que mexer em cabos simplifica o processo, sendo que a carga wireless facilita igualmente a operação de veículos como os táxis ou os autocarros, que assim podem recarregar enquanto esperam pelos clientes, ou durante as paragens para entrada e saída de utilizadores.

Depois de se tornar pública a aquisição da Wiferon pela Tesla, várias marcas aliaram-se para criar uma rede de postos de carregamento na América do Norte, capaz de concorrer com os Superchargers. O plano aponta para a construção de 30.000 postos de carga nos EUA e Canadá, com potências entre 350 e 400 kW, com fundos reunidos pela BMW, General Motors, Honda, Hyundai/Kia, Mercedes e Stellantis. Resta aguardar para ver a que ritmo será implantada esta nova rede. Recorde-se que a Ionity também foi anunciada cheia de pergaminhos na Europa, mas ainda hoje continua com uma rede mínima em matéria de cobertura e postos de carga, apesar de incluir grupos como o VW, BMW, Mercedes, Hyundai e Kia, além da Ford.