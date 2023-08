Em Julho de 2023, no primeiro mês em que o Observador integra o ranking de audiências digitais da Marktest/Netaudience, o site e app do Observador chegaram a 2,16 milhões de pessoas em Portugal.

O observador.pt é o primeiro site do ranking entre os sites de informação sobre os quais são apresentados dados individuais, chegando a 2,16 milhões de pessoas. Outros órgãos de informação presentes neste ranking apresentam os deus dados em conjunto com outros sites/marcas dos respetivos grupos. Por exemplo, o conjunto composto por Expresso, mais bpiexpressoimobiliario.pt (para quem quer encontrar casa) e omirante.pt (do jornal O Mirante, de Santarém) chega a 2,59 milhões de pessoas; o conjunto composto por jn.pt (Jornal de Notícias), mais n-tv.pt, delas.pt e os sites das revistas evasoes.pt e voltaaomundo.pt chega a 2,54 milhões de pessoas; e o conjunto composto por cmjornal.pt (Correio da Manhã), mais conviviocm.pt e aquelamaquina.pt chega a 2,5 milhões de pessoas.

Além de ser um dos maiores sites de informação, o Observador lidera também entre os sites de rádios. Na comparação direta com os sites da TSF e da Renascença que, tal como o Observador, publicam conteúdos de informação nos formatos de texto, vídeo e áudio, para além de permitirem a escuta em direto da rádio, a diferença é grande – 2,16 milhões de indivíduos para o Observador vs. 983 mil para a TSF e 850 mil para a Renascença. O site da RFM chega a 1,3 milhões de pessoas e o da Comercial a 246 mil.

Entre os outros sites de informação que aparecem no ranking atrás do Observador, encontram-se, por exemplo, o DN, o Record, O Jogo, o Jornal de Negócios e a Sábado.

O Observador foi lançado em Maio de 2014 e entra agora num ano de duplo aniversário: os dez anos da fundação do projeto vão coincidir com o 5º aniversário do lançamento da Rádio Observador, em Junho de 2018. Do nosso lado, vamos fazer tudo para continuar a merecer a confiança de cada vez mais assinantes, leitores e ouvintes.