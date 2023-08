Tudo o que possa ter margem interpretativa no futebol é discutível. À partida, nos números, naquilo que se pode quantificar, tudo deveria ser pacífico. Por vezes, não é. E a recente conquista da Taça de Portugal pelo FC Porto no Jamor frente ao Sp. Braga mostrou isso mesmo: enquanto todos os meios de comunicação social apontavam para um “empate técnico” entre dragões e Benfica em termos de títulos, os azuis e brancos foram defendendo de novo que tinham um a mais do que o rival. Porquê? Para o FC Porto, a conta era de 84-83 por considerar que a Supertaça ganha pelos encarnados em 1980 não deveria ser considerada por ser tratada como uma prova oficiosa e não oficial, utilizando até a lista de vencedores inscrita no troféu de 2022 para mostrar isso mesmo. Agora, no Municipal de Aveiro, essa “luta” particular voltava a estar à prova.

No final, a vitória acabou por sorrir ao Benfica, que quebrou várias barreiras com esse sucesso na competição quatro anos depois da goleada ao Sporting no Algarve por 5-0. Por um lado, impediu que o FC Porto somasse o oitavo triunfo noutras tantas finais realizadas em Aveiro. Por outro, voltou a ganhar uma partida aos azuis e brancos na prova 11 jogos depois (1993), ganhando uma final ao rival 38 anos depois (1985, naquele que era até agora o único triunfo em 12 decisões com os dragões). Com isso, os encarnados igualaram o Sporting naquele que era o único troféu em que tinha menos vitórias do que os leões (nove) e reassumiram a dianteira na luta particular com os portistas pelo clube com mais títulos, neste caso com mais um: 85-84.

Contas feitas, o Benfica soma nesta altura duas Taças dos Clubes Campeões Europeus, 38 Campeonatos Nacionais, três Campeonatos de Portugal, 26 Taças de Portugal, nove Supertaças e sete Taças da Liga, ao passo que o FC Porto leva duas Taças dos Clubes Campeões Europeus/Liga dos Campeões, duas Taças UEFA/Liga Europa, duas Taças Intercontinentais, uma Supertaça Europeia, 30 Campeonatos Nacionais, quatro Campeonatos de Portugal, 19 Taças de Portugal, 23 Supertaças e uma Taça da Liga. O site da FPF assume a Supertaça de 1980 como “prova oficiosa” mas nem por isso deixa de contar com esse título.

Histórico dos vencedores da Supertaça de Portugal

1979, Boavista: FC Porto, 2-1 (Antas)

FC Porto, 2-1 (Antas) 1980, Benfica: Sporting, 2-2 e 2-1

Sporting, 2-2 e 2-1 1981, FC Porto: Benfica, 0-2 e 4-1

Benfica, 0-2 e 4-1 1982, Sporting: Sp. Braga, 1-2 e 6-1

Sp. Braga, 1-2 e 6-1 1983, FC Porto: Benfica, 0-0 e 2-1

Benfica, 0-0 e 2-1 1984, FC Porto: Benfica, 0-1, 1-0, 3-0 e 1-0 no desempate

Benfica, 0-1, 1-0, 3-0 e 1-0 no desempate 1985, Benfica: FC Porto, 0-0 e 1-0

FC Porto, 0-0 e 1-0 1986, FC Porto: Benfica, 1-1 e 4-2

Benfica, 1-1 e 4-2 1987, Sporting: Benfica, 3-0 e 1-0

Benfica, 3-0 e 1-0 1988, V. Guimarães: FC Porto, 2-0 e 0-0

FC Porto, 2-0 e 0-0 1989, Benfica: Belenenses, 2-0 e 2-0

Belenenses, 2-0 e 2-0 1990, FC Porto: Estrela da Amadora, 1-2 e 3-0

Estrela da Amadora, 1-2 e 3-0 1991, FC Porto: Benfica, 2-1, 0-1 e 1-1 com 4-3 g.p. no desempate

Benfica, 2-1, 0-1 e 1-1 com 4-3 g.p. no desempate 1992, Boavista: FC Porto, 2-1 e 2-2

FC Porto, 2-1 e 2-2 1993, FC Porto: Benfica, 1-0, 0-1 e 2-2 com 4-3 g.p. no desempate

Benfica, 1-0, 0-1 e 2-2 com 4-3 g.p. no desempate 1994, FC Porto: Benfica, 1-1, 0-0 e 1-0 no desempate

Benfica, 1-1, 0-0 e 1-0 no desempate 1995, Sporting: FC Porto, 0-0, 2-2 e 3-0 no desempate

FC Porto, 0-0, 2-2 e 3-0 no desempate 1996, FC Porto: Benfica, 1-0 e 5-0

Benfica, 1-0 e 5-0 1997, Boavista: FC Porto, 2-0 e 0-1

FC Porto, 2-0 e 0-1 1998, FC Porto: Sp. Braga, 1-0 e 1-1

Sp. Braga, 1-0 e 1-1 1999, FC Porto: Beira-Mar, 3-1 e 2-1

Beira-Mar, 3-1 e 2-1 2000, Sporting: FC Porto, 1-1, 0-0 e 1-0 no desempate

FC Porto, 1-1, 0-0 e 1-0 no desempate 2001, FC Porto: Boavista, 1-0 (Vila do Conde)

Boavista, 1-0 (Vila do Conde) 2002, Sporting: Leixões, 5-1 (Setúbal)

Leixões, 5-1 (Setúbal) 2003, FC Porto: U. Leiria, 1-0 (Guimarães)

U. Leiria, 1-0 (Guimarães) 2004, FC Porto: Benfica, 1-0 (Coimbra)

Benfica, 1-0 (Coimbra) 2005, Benfica: V. Setúbal, 1-0 (Algarve)

V. Setúbal, 1-0 (Algarve) 2006, FC Porto: V. Setúbal, 3-0 (Leiria)

V. Setúbal, 3-0 (Leiria) 2007, Sporting: FC Porto, 1-0 (Leiria)

FC Porto, 1-0 (Leiria) 2008, Sporting: FC Porto, 2-0 (Algarve)

FC Porto, 2-0 (Algarve) 2009, FC Porto: P. Ferreira, 2-0 (Aveiro)

P. Ferreira, 2-0 (Aveiro) 2010, FC Porto: Benfica, 2-0 (Aveiro)

Benfica, 2-0 (Aveiro) 2011, FC Porto: V. Guimarães, 2-1 (Aveiro)

V. Guimarães, 2-1 (Aveiro) 2012, FC Porto: Académica, 1-0 (Aveiro)

Académica, 1-0 (Aveiro) 2013, FC Porto: V. Guimarães, 3-0 (Aveiro)

V. Guimarães, 3-0 (Aveiro) 2014, Benfica: Rio Ave, 0-0 e 3-2 g.p. (Aveiro)

Rio Ave, 0-0 e 3-2 g.p. (Aveiro) 2015, Sporting: Benfica, 1-0 (Algarve)

Benfica, 1-0 (Algarve) 2016, Benfica: Sp. Braga, 3-0 (Aveiro)

Sp. Braga, 3-0 (Aveiro) 2017, Benfica: V. Guimarães, 3-1 (Aveiro)

V. Guimarães, 3-1 (Aveiro) 2018, FC Porto: Desp. Aves, 3-1 (Aveiro)

Desp. Aves, 3-1 (Aveiro) 2019, Benfica: Sporting, 5-0 (Algarve)

Sporting, 5-0 (Algarve) 2020, FC Porto: Benfica, 2-0 (Aveiro)

Benfica, 2-0 (Aveiro) 2021, Sporting: Sp. Braga, 2-1 (Aveiro)

Sp. Braga, 2-1 (Aveiro) 2022, FC Porto: Tondela, 3-0 (Aveiro)