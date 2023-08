(em atualização)

A circulação na linha Azul do Metro de Lisboa está a ser feita por troços, depois de ter sido interrompida por volta das 8h15 devido à avaria de um comboio.

O site do Metro de Lisboa indica, poucos minutos após as 9 horas desta quinta-feira, que a circulação está a ser feita por troços. Assim, a circulação está agora interrompida apenas entre as estações da Baixa-Chiado e Santa Apolónia.

O Metro de Lisboa pede a compreensão dos utilizadores deste meio de transporte, mas nota que continua sem ser “possível prever a duração da interrupção”, continuando a admitir que a paragem “poderá ser prolongada.”

A empresa garante que “está a desenvolver todos os esforços para retomar a circulação o mais breve possível.”

A linha Azul é uma das mais utilizadas do Metro de Lisboa. A avaria acontece num momento de hora de ponta.