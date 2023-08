A Victoria’s Secret (VS) resolveu voltar a recrutar algumas das maiores supermodelos que já trabalharam com a marca para promover The Icon, uma nova linha de lingerie. A campanha vai contar com Gisele Bündchen, Adriana Lima, Candice Swanepoel e Naomi Campbell. À exceção da última, todas pertenceram ao exclusivo grupo de “anjos” que foi reformado pela marca em 2021, como parte de uma ação de rebranding.

Embora o recrutamento dos antigos “anjos” possa fazer levantar críticas depois de a marca ter prometido mudanças, a campanha vai contar também com um grupo multirracial de modelos de várias alturas e tamanhos, incluindo Adut Akech, Hailey Bieber, Paloma Elsesser, Sui He e Emily Ratajkowski, que também chegaram a participar nos desfiles ou a pertencer ao VS Collective, grupo de embaixadoras formado pela marca depois de por fim aos “anjos”.

A nova coleção, que promete “um lifting e modelagem inovadores”, serve também para abrir caminho para o desfile da VS, que regressa este ano depois de o Victoria’s Secret Fashion Show ter sido cancelado em 2019 — a última edição foi em 2018. O novo espetáculo, com o nome The Tour, tem estreia marcada para o outono deste ano e os detalhes estão envoltos em secretismo. Sabe-se apenas que a passerelle estará carregada de estrelas e que algumas das modelos desta nova campanha vão estar presentes.

O Victoria’s Secret Fashion Show foi cancelado ao fim de 23 anos, depois de uma série de polémicas e de uma acentuada queda na popularidade da marca. Ed Razek, antigo diretor de marketing, esteve no centro do furacão quando declarou publicamente que a marca não iria contratar modelos transgénero. A tentar renascer das cinzas e limpar a sua imagem pública, o cenário em 2023 continua desafiante para a VS. Menos de um ano depois de assumir o cargo, a CEO, Amy Hauk, demitiu-se. Já no ano passado, o documentário “Victoria’s Secret: Angels and Demons” (Hulu) revelou as chocantes ligações da Victoria’s Secret a Jeffrey Epstein.