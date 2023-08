Claire Hope, conhecida nas redes sociais com o nome de Lil Tay, morreu aos 14 anos. A informação foi avançada pela família da rapper e influencer numa publicação na página oficial do Instagram. No mesmo comunicado, foi revelado que o irmão, Jason Tian, de 21 anos, também morreu. As causas de ambas as mortes ainda estão a ser investigadas.

É com o coração pesado que partilhamos a notícia devastadora da morte súbita e trágica da nossa querida Claire. Não temos palavras para expressar a perda insuportável e a dor indescritível. Este desfecho foi totalmente inesperado e deixou-nos a todos em choque. O falecimento do irmão acrescenta uma profundidade ainda mais inimaginável à nossa dor”, declarou a família.

Claire tornou-se numa estrela controversa das redes sociais em 2017, devido às publicações adjetivadas de provocadoras que fazia e nos quais fingia que consumia droga, mostrava uma vida luxuosa ou se comportava de forma considerada irresponsável. Num dos vídeos, a “youngest flexer” (“ostentadora mais nova”, um dos termos que usava para se caracterizar), espalha dólares pelo chão e diz conduzir um carro desportivo, mesmo não tendo carta de condução.

A última publicação de Claire no Instagram data de 2018 – e, apesar desse hiato, tinha mais de 3 milhões de seguidores ainda hoje. Antes de abandonar este espaço, envolveu-se no mundo do hip-hop americano e esteve associada a rappers populares como XXXTentacion, a quem, no último post na referida rede social, dedica palavras de agradecimento.