Tal como aconteceu com a opção encontrada para a baliza do Benfica, também o substituto de Gonçalo Ramos não foi o alvo que os encarnados tinham idealizado inicialmente em caso de saída do avançado para o PSG. Arthur Cabral, da Fiorentina, dentro desses constrangimentos, acabou por ser o escolhido.

O nomes apontados para a vaga de Ramos foram vários. Lucas Beltrán (River Plate, que estava há muito referenciado), Taty Castellanos (que rumou à Lazio) e, sobretudo, Santiago Giménez. Este último era um desejo antigo de Roger Schmidt, treinador encarnado e um profundo conhecedor do futebol neerlandês onde atua o avançado. O mexicano renovou com o Feyenoord, mas, dias depois de ter prolongando o vínculo com o clube da Eredivisie até 2027, alertou, em declarações à ESPN, que a saída ainda era uma possibilidade. “Tudo pode acontecer no futebol. Um dia estás aqui, no outro já não estás. Depende mais do clube do que do jogador. Um clube pode chegar com uma proposta irrecusável. Nunca se sabe”.

Ainda assim, percebia-se que a mensagem não era para o Benfica, pois as notícias da imprensa desportiva davam conta que o Feyenoord procurava fazer um encaixe, na pior das hipóteses, de 40 milhões com a venda de Santiago Giménez. Esta exigência encontra-se bastante acima dos 25 milhões pagos por Orkun Kökçü e que correspondem ao maior valor gasto pelos encarnados numa transferência.

Depois de cair por terra a hipótese Giménez (e outras que foram sendo divulgadas), o Benfica atacou Arthur Cabral. A proposta de 20 milhões de euros fixos aos quais ainda podem vir a ser adicionados mais cinco milhões em variáveis, avançada pelo jornalista Fabrizio Romano, foi aceite pela Fiorentina.

Benfica are set to sign Arthur Cabral as new striker, here we go! Deal agreed on €20m fixed fee plus €5m add-ons with Fiorentina ???????????? #Benfica

Personal terms agreed, medical tests will take place later this week.

???????? Fiorentina will re-invest money on Lucas Beltrán from River. pic.twitter.com/hvWjoquvrj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023