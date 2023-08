Cada vez temos mais funcionários públicos e cada vez mais somos confrontados com serviços públicos que não respondem aos cidadãos ou que fecham a porta porque, dizem os responsáveis, faltam funcionários.

Um pouco por todo o país, os balcões da Autoridade Tributária só estão a atender por marcação. Já a Segurança Social demorou no ano passado mais 31 dias a atribuir a pensão de velhice do que em 2021. O tempo médio de decisão aumentou de 120 dias em 2021 para 151 dias. Falta de recursos humanos é a explicação para o aumento do atraso. Ontem soube-se que as conservatórias de Penamacor e de Góis estão encerradas por falta de funcionários. Contudo o número de funcionários públicos não pára de crescer: no segundo trimestre de 2022, registaram-se 741.698 postos de trabalho no sector das administrações públicas.

O extraordinário desaparecimento dos funcionários públicos é o mistério deste Verão?

