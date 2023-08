O primeiro episódio do podcast “Um Espião no Kremlin” já foi ouvido mais de 40 mil vezes desde o lançamento, na terça-feira, 8 de agosto. No iTunes, uma das principais plataformas para acompanhar podcasts, ocupa o primeiro lugar do ranking.

“Um Espião no Kremlin” conta a história escondida de como Vladimir Putin montou uma teia de poder e guerra, que começou no KGB e que culminaria na guerra da Ucrânia. Uma história com ligações à máfia, traidores eliminados, mentiras a líderes mundiais, amantes secretas e muito dinheiro escondido.

O primeiro episódio “Moscovo está em silêncio”, começa em 1999, relatando como é que, em apenas um ano, um obscuro e pouco conhecido diretor dos serviços secretos russos, chamado Vladimir Putin, chega de forma surpreendente à Presidência da Federação Russa.

“Moscovo está em silêncio” é o primeiro de uma série para ouvir em seis episódios, que serão lançados semanalmente, sempre à terça-feira. Pode ouvir no site do Observador, nas nossas redes sociais, mas também nas principais plataformas de podcast, do iTunes até ao Spotify.

A narração da história está a cargo do ator Marco Delgado e a banda sonora original é da autoria de Martim Sousa Tavares e Manuel Palha. O guião e as entrevistas deste podcast, que implicaram a consulta de dezenas de livros e artigos de imprensa e o visionamento de diversos documentários e entrevistas sobre a Rússia, são da autoria de Cátia Bruno, a sonoplastia é de Bernardo Almeida e a edição de João Santos Duarte.

“Um Espião no Kremlin” é o terceiro podcast plus do Observador, depois ‘“O Sargento na Cela 7”, que revelou a história do militar português que mais tempo passou em cativeiro durante a guerra de África, e de “Piratinha do Ar”, a história do bom aluno e fã de óvnis que aos 16 anos desviou um avião da TAP.