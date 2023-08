Agência Internacional de Energia prevê que o preço do petróleo continue a trepar

Em Portugal, os combustíveis estão a subir há cinco semanas consecutivas, e desde o início de maio, quando foi registado o preço médio mais baixo, o gasóleo já acumula subidas de 28 cêntimos por litro, enquanto a gasolina sobe 21 cêntimos. Uma parte destes aumentos é explicada pelo descongelamento gradual da taxa de carbono que já subiu cerca de 10 cêntimos no gasóleo e seis cêntimos na gasolina, mas a principal variável é a subida do preço antes de impostos. Para a semana, está previsto um novo agravamento no preço do gasóleo.

A procura mundial de petróleo deverá reforçar-se este ano em 2,2 milhões de barris diários, dos quais a China responde por 70%. Já para o próximo ano, a Agência Internacional de Energia antecipa um abrandamento da procura para 1,1 milhões de barris diários, refletindo um crescimento económico mais modesto e a progressão no mercado dos veículos elétricos.

A AIE espera que a produção mundial de crude cresça este ano 1,5 milhões de barris diários para 101,5 milhões de barris por dia, com os Estados Unidos a permitir que o bloco fora da OPEP ultrapasse a produção destes países.

Rússia recupera receita nas exportações, com menor desconto face aos preços médios

Já as exportações russas mantiveram-se estáveis nas 7,3 milhões de barris diários em julho, dos quais 80% tiveram como destino a China e a Índia. A maior procura por crude provocou ainda uma diminuição do desconto a que o petróleo russo estava a ser vendido desde as sanções internacionais que se seguiram à invasão da Ucrânia em 2022. Esta recuperação no preço de venda está a puxar pelo valor das exportações russas de petróleo que cresceram em julho para os 15,3 mil milhões de euros, contra os 2,5 mil milhões de euros faturados no mesmo período do ano passado. Ainda assim, esta receita está 4,1 mil milhões de euros abaixo da registada nos anos anteriores às sanções.