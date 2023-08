Arrendar uma casa no distrito do Porto custa, em média, 1.415 euros, segundo um estudo do portal Imovirtual consultado esta quinta-feira pela Lusa, que revela um diferencial de 31% entre os valores desejados na procura e a respetiva oferta.

“Arrendar uma casa custa em média 1.415 euros, sendo este o segundo distrito em que existe uma maior diferença (31%) entre os preços praticados no mercado e o que, realmente, as pessoas procuram (1.084 euros)”, pode ler-se no estudo consultado hoje pela Lusa relativo a dados dos últimos três meses.

Relativamente aos concelhos do distrito do Porto, o estudo do portal Imovirtual revela que “arrendar uma casa é mais caro em Vila Nova de Gaia, Porto e Matosinhos”, ao passo que “Amarante, Baião e Lousada são os concelhos mais baratos para quem quer arrendar uma casa no distrito do Porto”.

Em média, os valores de arrendamento anunciados superam os 1.000 euros nos concelhos de Paços de Ferreira, Póvoa de Varzim, Gondomar, Maia, Vila do Conde, Paredes, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Santo Tirso e Porto.

A diferença entre a procura e a oferta no arrendamento apenas é maior no distrito de Lisboa (62%) e o distrito de Faro vem no terceiro lugar, com um diferencial de 27%.

“Aveiro (7%), Viana do Castelo (7%), Setúbal (8%) e Braga (9%) são os distritos em que valores estão com menor diferença”, realça o Imovirtual, revelando ainda que “Portalegre, Évora e Viseu são os únicos distritos do continente nos quais os preços estão equilibrados”.

Quanto à venda de habitações, “o distrito do Porto é o segundo do país a nível de procura, porém, há um desfasamento semelhante ao de Lisboa (27%) entre o que está a ser procurado (299.340 euros) e o que realmente está anunciado (379.211 euros)”, em média.

Quanto aos concelhos do distrito do Porto, “comprar uma casa é mais caro em Vila Nova de Gaia, Porto e Matosinhos”, mas “em contrapartida, Paredes, Baião e Valongo são os concelhos mais baratos para quem quer comprar uma casa” no distrito.

Em média, os valores anunciados superam os 300 mil euros nos concelhos da Trofa, Maia, Penafiel, Póvoa de Varzim e Vila do Conde, e os 400 mil em Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Porto.

Já a nível nacional, o preço das casas está 72% mais elevado do que os valores que as pessoas pretendem pagar, já que segundo os dados recolhidos pelo Imovirtual nos últimos três meses, “comprar uma habitação custa em média 414.928 euros, sendo que as pessoas pesquisam casas no valor médio de 241.082 euros”.

“Vila Real (42%), Viseu (36%), Viana do Castelo (28%), Aveiro (28%) e Leiria (28%) são os distritos com maior discrepância entre os preços anunciados no mercado e os valores procurados pelos utilizadores”, refere ainda o estudo.

Já em Faro (5%), Setúbal (5%), Beja (7%) e Bragança (-2%) os preços estão mais equilibrados na dinâmica entre procura e oferta.

JE // LIL

Lusa/Fim