No início, sobravam elogios a tudo e mais alguma coisa. E, acrescente-se, elogios que faziam sentido: grande casa para o encontro inaugural do Campeonato, muito apoio por parte dos adeptos bracarenses que voltaram a acreditar ser possível mais do que o terceiro lugar da última temporada, mais de 1.000 pessoas que vieram desde Famalicão para estar com a equipa, futebol positivo, aberto e com qualidade, um tempo útil de jogo que estava bem acima da média (e não era apenas perceção de quem via o encontro, era mesmo um facto), oportunidades para marcar. Na parte final, havia um pouco de tudo para criticar entre a entrega das duas equipas à partida em busca da vitória. O que mudou? Um golo, neste caso o empate do Famalicão.

