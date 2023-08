Enquanto espera “sem pressa nenhuma” pela promulgação do diploma Mais Habitação, o primeiro-ministro apareceu no terreno do Plano de Recuperação e Resiliência, ainda não para mostrar obra, mas para provar que ela está em andamento. A Marcelo aconselha descanso, depois de o Presidente ter dito que ocupará as “manhãs e noites de férias a examinar o diploma” com medidas para a habitação. “Todos nós merecemos férias”, disse António Costa aos jornalistas, assegurando que “não tem pressa nenhuma” na análise presidencial ao diploma que está nas mãos de Marcelo deste esta quarta-feira.

O Presidente tem prometido especial atenção na avaliação das medidas relativas ao arrendamento forçado e do alojamento local e António Costa não quer precipitações, desejando que Marcelo “tenha tempo para gozar as férias serenamente e depois poder dedicar-se aos trabalhos. Não haverá problema nenhum se só se pronunciar sobre o diploma depois das férias”, disse aos jornalistas depois de uma visita à obra de requalificação do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

Costa reconhece a “grave crise na habitação. Utiliza-se em vão a palavra crise, mas se ela é apropriada em alguma coisa é na habitação”, disse em resposta às perguntas dos jornalistas: não disse — nem precisou — que o uso “em vão” da palavra crise que critica é o que se ouve relativamente aos (muitos) períodos de tumulto no seu próprio Governo, ou seja, as várias crises políticas do último ano. Mas na habitação não quer “condicionar o exercício das competências” do Presidente da República, evitando dizer mais do que a habitual defesa do programa que foi aprovado a 19 de julho na Assembleia da República apenas com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PAN e do Livre e os votos contra do PSD, BE, Iniciativa Liberal, Chega e PCP – as muitas propostas de alteração apresentadas pela oposição foram quase todas rejeitas pela maioria socialista.

