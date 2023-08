O Governo está a avaliar a dimensão dos estragos provocados pelo incêndio de Odemira, no distrito de Beja, para calcular apoios. “Neste momento o que estamos a fazer é o que fazemos sempre: a avaliação dos danos e, em função da avaliação dos danos, a aplicação das medidas de apoio”, disse António Costa esta sexta-feira.

À margem de uma visita às obras de requalificação do Teatro D.Maria II, em Lisboa, o primeiro-ministro disse que depois de avaliados os danos, “o Governo tomará as decisões que costuma tomar”. Na região, onde arderam mais de 8 mil hectares desde sábado (o fogo foi entretanto controlado e está, neste momento, em trabalhos de rescaldo) foram afetados particulares e também empresas, como foi o caso de 20 alojamentos turísticos do concelho.

Costa foi também confrontado com os apoios para a Agricultura, que disse serem “regulados a nível europeu”. “Noutros setores não estamos sujeitos às regras europeias e, portanto, temos as regras que temos praticado mais ou menos com estabilidade todo os anos nas diferentes circunstâncias”, explicou.

Isto no mesmo dia em que a ministra da Agricultura tinha já tido um encontro com agricultores afetados por este mesmo fogo, afirmando que será disponibilizado ” um apoio imediato para fazer face à aquisição de alimentos para animais”. Maria do Céu Antunes detalhou tratar-se de “um apoio financeiro que será dado à cabeça”.