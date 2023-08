O presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, Américo Aguiar, deixou, no rescaldo da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), uma mensagem aos jovens que “sonham com uma Igreja jovem”, assegurando que está junto com eles nesse sonho.

O atual bispo auxiliar de Lisboa e futuro cardeal, numa mensagem publicada na página da JMJ Lisboa 2023, afirmou que a Jornada que terminou no domingo, na capital portuguesa, com a presença do Papa Francisco, “mostrou que os jovens são Igreja”.

Falando de “um sentimento muito português, a saudade”, Américo Aguiar agradeceu aos jovens a sua presença e participação, “pela festa que fizeram em Portugal, nas dioceses onde estiveram, nas famílias” que os acolheram e nos vários momentos da JMJ.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para o bispo auxiliar de Lisboa, os dias daquele que é considerado o maior encontro de jovens de todo o mundo com o Papa foram “dias de encontro com Cristo Vivo, de partilha de sonhos, de vontade de ajudar na construção da paz”.

Na sua mensagem, o futuro membro do colégio cardinalício — será elevado a cardeal no consistório de 30 de setembro, em Roma — agradeceu ainda ao Papa Francisco, que “inspirou pelas mensagens que (…) dirigiu e pelos desafios que (…) coloca a cada momento”.

A terminar, o presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 destacou a palavra “saudade”, uma palavra “muito portuguesa” que já diz sentir” dos “momentos bons, momentos marcantes” da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023.

“Sentimos saudades de vos ter por cá, de partilhar a vossa alegria, os vossos sonhos”, assegurou dirigindo-se aos jovens, acrescentando: “É com esta saudade que construímos o futuro onde somos todos necessários”.

A JMJ Lisboa 2023 decorreu em Lisboa entre 1 e 6 de agosto, com a participação de centenas de milhares de jovens de todo o mundo, tendo os momentos principais sido presididos pelo Papa Francisco.

A próxima edição da JMJ será realizada em Seul, na Coreia da Sul, em 2027.